Osmaniye'de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Osmaniye'de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi İrfanlı Mahallesi Dr. Sevinç Caddesi İmam-Hatip Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lutfi K'nın kullandığı 80 PB 128 plakalı motosiklet, Murat U. idaresindeki 06 UP 0409 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ile motosiklette hasar oluşurken motosiklet sürücüsü Lutfi K. ile yanında yolcu olarak bulunan Furkan K. yaralandı.

Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine kaz yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Osmaniye'de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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