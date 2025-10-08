Osmaniye'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada yolcu minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde D-400 kara yolu Çona köyü mevkiinde meydana geldi. Adem Altun (55) idaresindeki motosiklet, seyir halindeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, yol kenarındaki bariyerlere çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin minibüse arkadan çarptığı ve sürücünün savrularak bariyerlere çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE