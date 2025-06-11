Osmaniye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Osmaniye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bahçe ilçesinde, iki otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Halil A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde iki otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil A. idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak önce park halindeki 33 APG 250 plakalı araca, ardından karşı yönden gelen Mustafa Y. yönetimindeki 80 GY 999 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Halil A., olay yerine gelen ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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