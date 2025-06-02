Osmaniye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Osmaniye'de D 400 Karayolu'nda tırla motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Yasin Doğan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de tırla motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, D 400 Karayolu Akyar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Doğan'ın (46) kullandığı 80 AGN 790 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosikletin sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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