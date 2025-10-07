Osmaniye'de Motosiklet ile Otomobilin Karıştığı Kazada 2 Yaralı

Haberler

Düziçi ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında motorsiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

