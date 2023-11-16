Haberler

Osmaniye'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan 4 Kişi Tutuklandı

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çok sayıda suç kayıtları olan 4 kişi tutuklandı.

Motosiklet hırsızlığı kamerada

Hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çok sayıda suç kayıtları olan 4 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet hırsızlarına yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla, 30 suç kaydı bulunan K.S. (39), 25 suç kaydı bulunan H.G. (18), 24 suç kaydı bulunan M.A.M. ve 20 suç kaydı bulunan A.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Osmaniye Gözaltı 3. Sayfa Haberler

title