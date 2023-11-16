Osmaniye'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan 4 Kişi Tutuklandı
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Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çok sayıda suç kayıtları olan 4 kişi tutuklandı.
Motosiklet hırsızlığı kamerada
Hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı
OSMANİYE - Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çok sayıda suç kayıtları olan 4 kişi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet hırsızlarına yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla, 30 suç kaydı bulunan K.S. (39), 25 suç kaydı bulunan H.G. (18), 24 suç kaydı bulunan M.A.M. ve 20 suç kaydı bulunan A.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.