Haberler ›› 3. Sayfa ›› Osmaniye'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan 4 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan 4 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çok sayıda suç kayıtları olan 4 kişi tutuklandı.