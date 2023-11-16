Osmaniye'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan 4 Kişi Tutuklandı
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Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çok sayıda suç kayıtları olan 4 kişi tutuklandı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Zanlılar, Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevlerine teslim edildi.
OSMANİYE'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çok sayıda suç kayıtları olan 4 kişi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet hırsızlarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla, 30 suç kaydı bulunan K.S. (39), 25 suç kaydı bulunan H.G. (18), 24 suç kaydı bulunan M.A.M. (19) ve 20 suç kaydı bulunan A.G. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan 4 zanlı, Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevlerine teslim edildi.