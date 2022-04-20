Osmaniye'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Osmaniye'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de seyir halindeki motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de seyir halindeki motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Osmaniye-Kadirli yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şardak (19) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Hasan Şardak ile yanında yolcu olarak bulunan A.A. yola savruldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Hasan Şardak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan A.A. ise ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye, Jandarma, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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