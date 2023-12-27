Osmaniye'de Minibüs ve Kargo Kamyonunda 60 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan minibüs ve kargo kamyonunda toplam 60 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda seyir halinde olan minibüsü dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Minibüste yapılan aramada döşeme altında bulunan gizli bölmede 46 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmet Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri aynı noktada hassas burunlu narkotik dedektör köpeği ile yaptığı aramada, bir kargo firmasına ait kamyonda, kargoların içerisinde bulunan bir kutuda 14 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi. - OSMANİYE