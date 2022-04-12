Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sumbas ilçesi Küçükçınar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir O. idaresindeki 27 TA 434 plakalı minibüs ile Ali O. idaresindeki 80 ADA 782 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil dere yatağına uçarken, otomobilin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Aysel O. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilin içinden çıkartılan yaralı çift Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa