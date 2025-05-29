Osmaniye'de Mezuniyet Törenine Giden Genç Kızdan İki Gündür Haber Alınamıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mezuniyet törenine gidiyorum diyerek evden çıkan 18 yaşındaki lise öğrencisi genç kızdan ailesi 2 gündür haber alamıyor. Edinilen bilgiye göre Kadirli ilçesinde yaşayan ve lise son sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Özge Kocaoğlu, 27 Mayıs Salı akşamı, okulun mezuniyet törenine çıkıyorum diyerek evden ayrıldı. Geç saatlere kadar eve geri dönmeyen genç kızı telefon ile arayan annesi Emine Kocaoğlu, kızının telefonuna ulaşamadı. Daha sonra Emniyet Müdürlüğüne giderek kızı için kayıp başvurusunda bulunan Emine Kocaoğlu " Kızımı birileri zorla yanında tutuyor olabilir" dedi. İki gündür aranan ancak şu ana kadar haber alınamayan Özge Kocaoğlu'nun annesi Emine Kocaoğlu " Kızımı birileri yanında zorla tutuyor olabilir. Mezuniyet törenine gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Herhangi bir sorunu problemi yoktu. Uzun süredir bu mezuniyet törenine hazırlanıyordu. Ben kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızımı ölü yada diri bana teslim etsinler" dedi - OSMANİYE