Osmaniye'de metruk binalar yıkılıyor - Haberler

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Osmaniye'de metruk binalar yıkılıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de metruk binalar yıkılıyor

Osmaniye'de "Suçlara Yuva Kalmasın" projesi kapsamında halkın güvenliğini tehdit eden ve uyuşturucu bağımlısı şahısların mesken haline getirdiği metruk binalar yıkılıyor.

Osmaniye'de "Suçlara Yuva Kalmasın" projesi kapsamında halkın güvenliğini tehdit eden ve uyuşturucu bağımlısı şahısların mesken haline getirdiği metruk binalar yıkılıyor.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce yürütülen "Suçlara Yuva Kalmasın" projesi çerçevesinde çevre halkının güvenliğini tehdit eden, uyuşturucu, fuhuş, madde ve alkol bağımlısı şahısların mesken haline getirdiği, görüntü kirliliği ve güvenlik açısından çevrede yaşayan vatandaşlara rahatsızlık veren metruk binaların yıkılmasına devam ediliyor. Bu kapsamda Osmaniye Belediyesi ile koordineli şekilde yapılan yıkımlarda 2022 yılı içerisinde 26 metruk binanın polis gözetiminde yıkıldığı belirtildi.

Emniyetin yapmış olduğu projeden dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, metruk binaların yıkımı ile suç yuvalarının ortadan kalkacağını ve mahallelerin huzur bulacağını söylediler. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, 3. Sayfa, Haberler

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