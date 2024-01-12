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Osmaniye'de Maymuncuk Kullanarak Hırsızlık Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kılık değiştirerek ve maymuncuk kullanarak ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 6 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin gerçek kimlikleri ve saklandıkları adresler tespit edildi.

Osmaniye'de maymuncuk yardımıyla ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Ekipleri; Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde kılık değiştirerek ve maymuncuk kullanarak kapıları açıp birçok ev ve işyerinden hırsızlık yapan şüphelilere karşı operasyon düzenledi. Yakalanmamak için kılık değiştirip sahte kimlik kullanan şüphelilerin gerçek kimliklerini ve saklandıkları adresleri tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüphelilerden Ayhan Ç., Ayşe G. ve Sedef Ç. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Sakine K., Mustafa D. ve İpek Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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