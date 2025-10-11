Osmaniye'de Maddi Hasarlı Trafik Kazası Sert Şekilde Sonuçlandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı maddi hasarlı kazaya müdahale eden trafik polisleri, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yoldaki parçaları süpürge ile temizledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli merkeze bağlı Kamil Kara bulvarı Sumbas trafik ışıkları kavşağında meydana geldi. Kazada iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasından sonra, araçlardan kopan parçaları, trafik polisi eline süpürge alarak yoldan temizledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSMANİYE