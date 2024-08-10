Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Düziçi ilçesine bağlı Yazlamazlı köyü mezarlık mevkiinde 02 ABM 043 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi. Kazada otomobilde bulunan Ümit B. ve Hüseyin B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen ambulansla yaralılar Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE