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Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı

Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolda savrulan otomobil, refüjdeki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yolda savrulup refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli şehir merkezi Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Oğuzhan Kandil idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yol üzerinde savrularak refüje çıktı. Refüjdeki ağaca çarparak durabilen otomobil içerisinde sürücü Oğuzhan Kandil sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin kaza yerinde yapıldığı sürücü Oğuzhan Kandil, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anına dair görüntü ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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