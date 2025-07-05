Osmaniye'de Kaza: Tarlaya Uçan Otomobilde 3 Yaralı

Osmaniye'de Kaza: Tarlaya Uçan Otomobilde 3 Yaralı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Arıklıkaşı mevkinde meydana geldi. Hakan A. idaredesindeki 07 BEB 525 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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