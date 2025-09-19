Osmaniye'de Kayıp Bekir Kurtoğlu'nun Cansız Bedeni Bulundu

Osmaniye'de 6 gündür kayıp olarak aranan 64 yaşındaki Bekir Kurtoğlu'nun cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Merkeze bağlı Bahçe köyündeki evinden 14 Eylül'de motosikletiyle ayrılan Bekir Kurtoğlu (64), geri dönmeyince yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Bekir Kurtoğlu'a ait motor ve terlikler Gökçedam Köyü yakınlarındaki sulama kanalı civarında bulununca çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma komando timleri, sualtı arama kurtarma ekipleri, AFAD ve DSİ ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kurtoğlu'nun cansız bedeni, terliklerin bulunduğu noktanın yaklaşık 20 kilometre uzağında, yan kanaletin 3 kilometre içerisinde bulundu.

Bekir Kurtoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - OSMANİYE