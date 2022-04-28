Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın sağ olarak bulundu

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaybolan sara hastası kadın evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğütlügöl Mahallesi'nde ablasıyla birlikte yaşayan sara hastası Necla Yücel, akşam saatlerinde evden çıktı. Aile bireyleri ve komşuların aramalarının sonuçsuz kalması üzerine olay 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da desteği ile Necla Yücel'i aramaya başladı. Gece saatlerinde ormanlık alanda başlatılan arama çalışmalarına jandarma köpeklerinin de destek vermesiyle Yücel, yaklaşık 9 saat sonra evinden 2 kilometre uzaklıkta Bozarmut mevkisinde jandarma ekiplerince bulundu.

Bulunduğu yerde ilk sağlık kontrolleri yapılan Necla Yücel, sağlık ekipleri nezaretinde kontrol amaçlı Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa