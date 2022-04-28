Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın için arama çalışması başlatıldı - Haberler

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Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın için arama çalışması başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın için arama çalışması başlatıldı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve sara hastası olduğu iddia edilen Necla Yücel (40), için arama çalışması başlatıldı.

Osmaniye'de kaybolan sara hastası kadın için arama çalışması başlatıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve sara hastası olduğu iddia edilen Necla Yücel (40), için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçesi Söğütlügöl Mahallesi'nde ablasıyla birlikte yaşayan sara hastası Necla Yücel, iddiaya göre akşam saatlerinde evden çıktı. Karanlığın bastırmasıyla birlikte eve dönmeyen Yücel'i merak eden aile bireyleri komşuların da desteğiyle evin yakınlarında aramaya koyuldu. Aramalardan sonuç alamayan aile bireyleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, Necla Yücel'i aramaya başladı. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarına ormanlık alandan başladığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - 3. Sayfa

Osmaniye, 3. Sayfa, Haberler

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