Osmaniye'de Karpuz Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Osmaniye'nin Bahçesi ilçesinde, karpuz yüklü bir kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Bahçesi ilçesinde karpuz yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 44 AHP 573 plakalı karpuz yüklü kamyon, sürücünün virajı alamaması kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonda bulunan karpuzlar yola dökülürken sürücü yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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