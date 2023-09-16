Osmaniye'de Kamyonun Sürücü Kabininde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye'de yapılan bir uygulama noktasında arama yapılan kamyonun sürücü kabinindeki yatak bölümünde valizlerden, 27 kilo kubar ve 1 kilo toz esrar ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

OSMANİYE'de uygulama noktasında arama yapılan kamyonun sürücü kabinindeki yatak bölümünde valizlerden, 27 kilo kubar ve 1 kilo toz esrar ele geçirildi. Sürücü H.E., gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve naklinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Uyuşturucu madde taşınan kamyonun plakası ve şoförünün kimliği belirlenerek, güzergah üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Osmaniye sınırlarında takibe alınan kamyon, polis noktasında durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpek ile yapılan aramada, kamyonun sürücü kabinindeki yatak bölümünde bulunan valizlerden, 27 kilo kubar ve 1 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi. Sürücü H.A. adli makamlara sevk edilmek üzere 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. (DHA)