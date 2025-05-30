Osmaniye'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Osmaniye'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Olayda otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Cumhuriyeti Mahallesi, Sanayi Sitesi kapısında meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki 80 AAB 716 plakalı kamyonetle, Sultan B. idaresindeki 80 AGN 105 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon refüje çıkarken, otomobil bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sultan B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bahçe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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