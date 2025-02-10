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Osmaniye'de Kamyon Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Hafif Yaralı

Osmaniye'de Kamyon Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Hafif Yaralı
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Osmaniye'de yağışlı havanın etkisiyle kontrolünü kaybeden bir kamyon şarampole devrildi. Sürücü hafif yaralı olarak kurtarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı, sürücü hafif yaralı şekilde kurtuldu.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep TAG otoyolu Düziçi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilmeyen 73 SL 829 plakalı kamyonet yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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