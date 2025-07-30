Osmaniye'de Kamyon Devrildi, Şoför Yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyon orta refüje çarparak devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçe merkezi Kamil Kara Bulvarı üzerinde Kadir Kıvrak yönetimindeki Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait resmi plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı ardından da yol üzerine doğru yan yatarak devrildi. ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kamyon şoförü sıkıştığı kamyon kabininden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazadan yaralı kurtulan şoför Kadir Kıvrak'ın hastanede tedavisi sürüyor. - OSMANİYE