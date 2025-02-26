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Osmaniye'de Kafa Kafa Çarpışma: 3 Yaralı

Osmaniye'de Kafa Kafa Çarpışma: 3 Yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Düziçi ilçesi Yenice Haruniye Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferli Bayram idaresindeki 80 AHD 278 otomobil karşı yönden gelen Ali Çeki idaresindeki 80 DC 036 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerde bulunan Ferli Bayram, Ali Çeki ve Esme Çeki yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan 3 kişi Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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