Osmaniye'de kaçırılan cenaze nakil aracıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Osmaniye'de kaçırılan cenaze nakil aracını Adıyaman'da yakalanan şüpheli tutuklandı. Vefat eden annesinin defnedilmesini istemeyen şüpheli, aracı kaçırarak kayıplara karışmıştı.
Osmaniye'de kaçırdığı cenaze nakil aracıyla Adıyaman'da yakalanan şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de 10 Kasım'da özel firmaya ait 06 YA 6583 plakalı cenaze nakil aracını kaçıran, jandarma ekiplerince Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde yakalanan M.C.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Vefat eden annesinin Osmaniye'de defnedilmesini istemeyen M.C.K, cenazenin bulunduğu özel firmaya ait 06 YA 6583 plakalı nakil aracını kaçırarak kayıplara karışmış, jandarma ekipleri aracı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde durdurup zanlıyı gözaltına almıştı.