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Osmaniye'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

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Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 487 kilogram bandrolsüz tütün ve 590 bin boş makaron ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından 487 kilogram bandrolsüz tütün ve 590 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekiplerinin Kadirli ilçesinde yaptığı operrasyonda;487 kilogram bandrolsüz tütün, 590 bin boş makaron ve 3 bin 700 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Osmaniye Gözaltı Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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