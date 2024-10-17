Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Ton 460 Kilo Ele Geçirildi

Osmaniye'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Ton 460 Kilo Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, Bahçe ilçesinde düzenlediği operasyonda durdurulan minibüste 1 ton 460 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Araçta bulunan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde durdurulan minibüste 1 ton 460 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Bahçe ilçesinde düzenlenen operasyonda durdurulan minibüste bandrolsüz ve faturasız 1 ton 460 kilo tütün ele geçirildi. Araçta bulunan A.G. ve Ş.D. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Jandarma osmaniye Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk Bahçe

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Rojin'in babasından olay sözler: Sırtında morluklar vardı, ben bizzat gördüm

"İnternetteki aramalarını boş verin" diyen babadan olay Rojin iddiası
Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatya'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! Milli Beraberlik Partisi uyuşturucu olayı nedir, lideri Peyami Safa kimdir? Mustafa Kemal Zengin kimdir? Savcıyı tehdit eden (Yenidoğan Çetesi) Mustafa Kemal Zengin nereli, ne iş yapıyor? Eşref Yunus Yıldırıcı öldü mü? Yenidoğan çetesi doktorları kimler? Yenidoğan Çetesi hangi hastanelerden bebek aldı? Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ne zaman ziyaret edecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kevork Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu babası Kevork Acemoğlu kimdir? ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Ekim Etimesgut, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Ekim Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.