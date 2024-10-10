Osmaniye'de Kaçak Sigara Yakalandı, Sürücü Tutuklandı
Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü S.A. gözaltına alınarak tutuklandı.
Osmaniye'de polis ekiplerince takip sonrası durdurulan tırın damperinde 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, sürücü tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde ihbar üzerine S.A. idaresindeki tırı takibe alarak durdurdu. Tırda yapılan aramada tırın damperine gizlenmiş 9 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., tutuklandı. - OSMANİYE