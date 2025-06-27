Osmaniye'de Kaçak Sigara Operasyonunda 8 Kişi Gözaltına Alındı

Osmaniye'de Kaçak Sigara Operasyonunda 8 Kişi Gözaltına Alındı
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Osmaniye'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 15 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi, 70 milyon TL gelir elde eden 8 kişiye adli işlem başlatıldı.

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 15 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda kaçak sigara satarak 70 milyon TL gelir sağladığı tespit edilen 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8 şüphelinin kaçak yollarla temin ettiği sigaraları satarak gelir elde ettiği tespit edildi. Ekipler, savcılık koordinesinde şüphelilerin Osmaniye ve Adana'daki adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramada, şahıslara ait banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, 14 kredi kartına, 1 iş yerine, 3 eve, 4 arsa, 1 minibüse,1 transite, 1 otomobil, 5 motosiklete, 15 bin 630 paket sigaraya, 16 bin 100 boş makarona, 80 gram altın ziynet eşyasına, 644 bin 700 TL nakit paraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yapılan araştırmalar ve hazırlanan MASAK raporu ile tespit edilen mal varlığı tespitinde, yasal geliri bulunmamasına rağmen banka hesaplarında ve taşınır taşınmaz mal varlığının toplam değerinin 70 milyon TL olduğu belirlendi. Banka hareketleriyle sonucu şüpheli işlem olarak değerlendirilen para akışının, 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama' suçu oluşturduğu tespit edildi. 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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