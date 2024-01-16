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Osmaniye'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 7 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

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Osmaniye'de yapılan denetimlerde, ülkeye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Osmaniye'de yapılan denetimlerde, ülkeye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi olmayan ve yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Göçmen Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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