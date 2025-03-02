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Osmaniye'de Kaçak Araç Operasyonu: 8 Tutuklama

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Osmaniye merkezli gerçekleştirilen operasyonda, kullanılamaz hale gelen araçların bilgilerini yasa dışı şekilde başka araçlara uyarlayarak trafiğe sokan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan araçlar ele geçirildi.

Osmaniye merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon bilgilerini yasa dışı başka araçlara uyarlayarak change işlemi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında icra edilen operasyonda, Gürcistan ve Bulgaristan'dan ülkemize yasal yollarla getirilen araçların şaselerine, daha önce kazaya karışıp kullanılamaz hale gelen benzer özellikteki araçların şase numaralarını vurup change işlemi uygulayarak tekrar trafiğe sokmak suretiyle "Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak" suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelk Osmaniye, Hatay, Adana, Mardin ve Siirt olmak üzere 5 ilde bulunan 10 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10 tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 4 tır ve 3 dorse ele geçirilerek araçlara el konuldu.

Gözaltına alınan C.V., H.K., E.D., N.G., İ.H.K., Ü.Y., A.M.D., U.M.D., M.B.D., R.K., A.A. isimli şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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