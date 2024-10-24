Osmaniye'de Kaçak Altın Operasyonu: 6,5 Milyon TL Değerinde 513 Altın Ele Geçirildi

Osmaniye'de jandarma ekiplerince lüks bir otomobilde yaklaşık 6 milyon 500 bin Türk lirası değerinde izinsiz basılmış 513 altın ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda teknik ve fiziki takip sonucu bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında çanta içerisinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün izni dışında basıldığı belirlenen piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin Türk lirası olan 209 tam altın, 100 yarım altın ve 204 çeyrek altın olmak üzere toplam 513 altın ile 2,59 gram esrar maddesi ele geçirildi. Sürücü M.D. hakkında "para ve eşidi sayılan değerlerde sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE