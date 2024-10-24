Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Kaçak Altın Operasyonu: 6,5 Milyon TL Değerinde 513 Altın Ele Geçirildi

Osmaniye'de Kaçak Altın Operasyonu: 6,5 Milyon TL Değerinde 513 Altın Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de jandarma ekipleri, lüks bir otomobilde izinsiz üretilmiş toplam 513 altın ele geçirirken, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonda ayrıca 2,59 gram esrar maddesi de bulundu.

Osmaniye'de jandarma ekiplerince lüks bir otomobilde yaklaşık 6 milyon 500 bin Türk lirası değerinde izinsiz basılmış 513 altın ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda teknik ve fiziki takip sonucu bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında çanta içerisinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün izni dışında basıldığı belirlenen piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin Türk lirası olan 209 tam altın, 100 yarım altın ve 204 çeyrek altın olmak üzere toplam 513 altın ile 2,59 gram esrar maddesi ele geçirildi. Sürücü M.D. hakkında "para ve eşidi sayılan değerlerde sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Kaçakçılık Güvenlik Jandarma osmaniye 3-sayfa Ekonomi Hukuk Olay

Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

Teröristbaşı Öcalan: Buradan tabutla çıkmak istemiyorum

 TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor

Teröristlerin kullandığı silahlar tek bir örgütü işaret ediyor
TUSAŞ'taki terör saldırısında kahreden 'çiçek' detayı

TUSAŞ'taki terör saldırısında kahreden 'çiçek' detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teröristbaşı Öcalan ne dedi? Müge Anlı'da Betül Tuncer bulundu mu, kaçırıldı mı? 24 Ekim Müge Anlı'da ne oldu? TOKİ ARSA SATIŞI: TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde arsa satışı yapılacak? İnci Taneleri son bölüm neler oldu? İnci Taneleri Dilber'in yeni dansı izle! HMGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları bugün açıklanır mı? YDS 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: YDS yerleri açıklandı mı? Bu akşam Hudutsuz Sevda var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm yayınlanacak mı? Bu akşam Siyah Kalp var mı? siyah Kalp yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim) 29 Ekim Ankara kutlamaları iptal mi? 29 Ekim Ankara ücretsiz konserler iptal mi oldu? Bu akşam İnci Taneleri var mı? İnci Taneleri yeni bölüm yayınlanacak mı? (24 Ekim) Ömer Öcalan ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ne görüştü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.