Osmaniye'de Jandarmadan Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 97 Gözaltı

Osmaniye'de jandarmanın son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 97 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16-22 Aralık'ta 94 asayiş olayıyla ilgili 97 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 6 tabanca mermisi, 289 uyuşturucu hap, bin 280 boş makaron, bin kaçak sigara ve 2 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi tutuklandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 kişi Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - OSMANİYE