Osmaniye'de Jandarmadan Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 97 Gözaltı
Osmaniye'de jandarma ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda 94 asayiş olayına karışan 97 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda uyuşturucu, silah ve kaçak sigara ele geçirildi.
Osmaniye'de jandarmanın son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 97 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16-22 Aralık'ta 94 asayiş olayıyla ilgili 97 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 6 tabanca mermisi, 289 uyuşturucu hap, bin 280 boş makaron, bin kaçak sigara ve 2 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi tutuklandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 kişi Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - OSMANİYE