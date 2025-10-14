Osmaniye'de Jandarmadan Büyük Operasyon: 124 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 124 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 06-12 Ekim 2025 tarihlerinde 142 asayiş olayıyla ilgili 124 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 2 uyuşturucu hap, 15 gram kubar esrar, 91 gram bonzai, 25 mililitre bonzai hammaddesi, 3 gram metamfetamin, 1 milyon 250 bin makaron ele geçirildi.

Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan toplam 15 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - OSMANİYE