Osmaniye'de Jandarmadan Büyük Operasyon: 124 Şüpheli Gözaltına Alındı
Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 124 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Osmaniye'de jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 124 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 06-12 Ekim 2025 tarihlerinde 142 asayiş olayıyla ilgili 124 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 2 uyuşturucu hap, 15 gram kubar esrar, 91 gram bonzai, 25 mililitre bonzai hammaddesi, 3 gram metamfetamin, 1 milyon 250 bin makaron ele geçirildi.
Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan toplam 15 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa