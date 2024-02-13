Osmaniye'de Jandarma Operasyonuyla 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Osmaniye'de jandarmanın operasyonuyla tır parkında 24 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatör tutuklandı.
Osmaniye'de jandarmanın operasyonuyla tır parkında 24 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatör tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında saha çalışması başlatıldı. Bu çerçevede, Toprakkale ilçesinde otoban üzerindeki tır parkına düzenlenen operasyonda, 1 organizatör ve 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör E.G., göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edildi. - OSMANİYE