Osmaniye'de Jandarma Operasyonunda 155 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 155 kök kenevir bitkisi maddesi ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 22-24 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Hassas burunlu narkotik köpek ile adreslerde yapılan aramalarda 155 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaylarda yakalanan 10 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve satın almak suçlarından adli işlem başlatıldı - OSMANİYE