Osmaniye'de Jandarma Operasyonlarında 143 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 143 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 7-14 Nisan tarihlerinde 127 asayiş olayıyla ilgili 143 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 1 tabanca, 3 gram esrar, 2 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap, 578 paket kaçak sigara, 100 kilo kaçak tütün, bin 840 dolu makaron ele geçirildi.

Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 17 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - OSMANİYE