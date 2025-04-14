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Osmaniye'de Jandarma Operasyonlarında 143 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de Jandarma Operasyonlarında 143 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Osmaniye'de jandarma ekipleri, 7-14 Nisan tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 143 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda silah, uyuşturucu ve kaçak sigara gibi maddeler ele geçirildi.

Osmaniye'de jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 143 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 7-14 Nisan tarihlerinde 127 asayiş olayıyla ilgili 143 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 1 tabanca, 3 gram esrar, 2 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap, 578 paket kaçak sigara, 100 kilo kaçak tütün, bin 840 dolu makaron ele geçirildi.

Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 17 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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