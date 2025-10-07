Osmaniye'de Jandarma Operasyonlarında 118 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 118 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Eylül- 5 Ekim 2025 tarihlerinde 124 asayiş olayıyla ilgili 118 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 33 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, 50 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 160 paket kaçak sigara, 4 uyuşturucu hap, 3 kilo 487 gram kubar esrar, 69 gram bonzai, 7 kök kenevir ve 6 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan toplam 9 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE