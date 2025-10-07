Haberler

Osmaniye'de Jandarma Operasyonlarında 118 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda 118 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda kaçak sigara, silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Osmaniye'de jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 118 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Eylül- 5 Ekim 2025 tarihlerinde 124 asayiş olayıyla ilgili 118 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 33 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, 50 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 160 paket kaçak sigara, 4 uyuşturucu hap, 3 kilo 487 gram kubar esrar, 69 gram bonzai, 7 kök kenevir ve 6 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan toplam 9 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

