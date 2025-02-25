Osmaniye'de Jandarma Operasyonları: 74 Şüpheli Gözaltına Alındı
Osmaniye'de jandarma ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda 74 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda kaçak tütün ve silah ele geçirildi.
Osmaniye'de jandarmanın son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 74 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 17 - 24 Şubat 2025 tarihlerinde 94 asayiş olayıyla ilgili 74 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 64 bin 540 adet boş makaron, 7 bin 400 adet içi dolu makaron ve 55 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa