Osmaniye'de Jandarma Operasyonları: 74 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de jandarmanın son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 74 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 17 - 24 Şubat 2025 tarihlerinde 94 asayiş olayıyla ilgili 74 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 64 bin 540 adet boş makaron, 7 bin 400 adet içi dolu makaron ve 55 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - OSMANİYE