Osmaniye'de Jandarma Operasyonları: 73 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 73 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Ekim - 02 Kasım 2025 tarihlerinde 107 asayiş olayıyla ilgili 73 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 243 uyuşturucu hap, 23 gram kubar esrar, 6 gram bonzai, 41 gram bonzai hammaddesi, bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca hırsızlık suçundan 11 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası ile aranan F.T. isimli şahıs yakalandı. - OSMANİYE