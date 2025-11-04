Osmaniye'de Jandarma Operasyonları: 73 Şüpheli Gözaltına Alındı
Osmaniye'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen son bir haftalık operasyonlarda 73 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilenler arasında silah, uyuşturucu ve kaçak sigara bulunuyor.
Osmaniye'de jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 73 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Ekim - 02 Kasım 2025 tarihlerinde 107 asayiş olayıyla ilgili 73 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 243 uyuşturucu hap, 23 gram kubar esrar, 6 gram bonzai, 41 gram bonzai hammaddesi, bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ayrıca hırsızlık suçundan 11 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası ile aranan F.T. isimli şahıs yakalandı. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa