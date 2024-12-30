Osmaniye'de Jandarma Operasyonları: 70 Şüpheli Gözaltına Alındı
Osmaniye'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda son bir haftada 70 şüpheli yakalandı. Aramalarda kaçak ürünler ele geçirildi.
Osmaniye'de jandarmanın son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23-29 Aralık 2024 tarihlerinde 66 asayiş olayıyla ilgili 70 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 av tüfeği, 12 kaçak cep telefonu, 9 kaçak içki, 38 elektronik sigara kiti, 183 kilo kıyılmış tütün, 340 bin boş makaron, 4 bin 760 içi tütünle doldurulmuş makaron, 520 kaçak sigara ele geçirildi.
Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - OSMANİYE