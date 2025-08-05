Osmaniye'de Jandarma Operasyonları: 114 Şüpheli Gözaltında

Osmaniye'de Jandarma Operasyonları: 114 Şüpheli Gözaltında
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Osmaniye'de düzenlenen jandarma operasyonları sonucunda son bir haftada 114 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve kaçak sigara ele geçirildi.

Osmaniye'de jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 114 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde 153 asayiş olayıyla ilgili 114 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 gram esrar, 2 gram skunk, 29 uyuşturucu hap ve 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 11 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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