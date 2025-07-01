Osmaniye'de Jandarma Operasyonları: 105 Gözaltı ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Osmaniye'de Jandarma Operasyonları: 105 Gözaltı ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
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Osmaniye'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, son bir haftada 105 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda silahlar, uyuşturucu maddeler ve kaçak sigara ele geçirildi.

Osmaniye'de jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 105 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23-29 Haziran tarihlerinde 125 asayiş olayıyla ilgili 105 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 5 gram bonzai, 607 gram esrar, 174 kök kenevir, 168 gram kenevir tohumu, 16 bin 100 boş makaron ve 15 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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