Osmaniye'de Jandarma Operasyonları: 105 Gözaltı ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Osmaniye'de jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 105 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23-29 Haziran tarihlerinde 125 asayiş olayıyla ilgili 105 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 5 gram bonzai, 607 gram esrar, 174 kök kenevir, 168 gram kenevir tohumu, 16 bin 100 boş makaron ve 15 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE