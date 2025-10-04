Osmaniye'de Işıklı Kavşakta Otomobil Yangını

Osmaniye'de ışıklı kavşakta bekleyen bir otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, D-400 karayolu Toprakkale-Mustafabeyli Kavşağı'nda meydana geldi. Adana istikametine seyir halinde olan otomobil, trafik ışıklarında durduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangında sürücü aracı terk ederek canını kurtardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında otomobil kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - OSMANİYE