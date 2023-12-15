Osmaniye'de iki kadın hırsız bisiklet çalarken yakalandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek iki bisiklet hırsızının kimliklerini tespit etti. M.O. ve N.G. isimli kadınlar, yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan kadınlar, adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de iki bisiklet çaldığı öne sürülen iki kadın hırsız tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki bisiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis yaptığı çalışmada, bisikletleri birçok suç kaydı bulunan M.O. (45) ve N.G. (19) isimli kadınların yaptığını belirledi. Polis kadınları adreslerine yaptığı baskında yakaladı. Adreste yapılan aramalarda 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.O. ve N.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - OSMANİYE