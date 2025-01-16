Osmaniye'de Hırsızlık Şüphelisi Kilerde Yakalandı

Osmaniye'de birden fazla ikamet, otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarından aranan şüpheli, saklandığı evin kilerinde yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından birden fazla ikamet, otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarına karışan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler, 777 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası incelemesi sonucunda, çeşitli suçlardan toplam 46 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Sezer G.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Saklandığı eve yapılan operasyonda Sezer G. evin kilerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE