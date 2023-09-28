Haberler

Osmaniye'de hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok hırsızlık suçundan aranan A.K.'yı yakaladı. A.K., 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de hırsızlık suçundan 16 Yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, birçok hırsızlık suçundan 16 Yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K. yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

title