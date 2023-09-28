Osmaniye'de hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Osmaniye'de hırsızlık suçundan 16 Yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, birçok hırsızlık suçundan 16 Yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K. yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine gönderildi. - OSMANİYE