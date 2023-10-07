Osmaniye il Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer ikisi tutuklandı.

Osmaniye'de hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Osmaniye il Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip sonucunda, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan A.Ç ., Y.L. ve C.T.'yi 3 farklı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden A.Ç isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 27 adet suç kaydı bulunan Y.L. ve 32 adet suç kaydı bulanan C.T., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE